В Костанае пациентке выплатят более 1,3 млн тенге после неудачной пластики губ





Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о возврате денежных средств и компенсации морального вреда после неудачно проведенной пластической операции.

Как установил суд, в октябре 2024 года ответчик выполнила истице хейлопластику (пластику губ), за которую получила 120 тысяч тенге. Из-за неудовлетворительного результата в апреле 2025 года женщине была проведена повторная операция стоимостью 90 тысяч тенге.

Во время проверки уполномоченный орган установил, что ответчик не имела сертификата специалиста по специальности «Пластическая хирургия» и лицензии на осуществление медицинской деятельности.

В рамках судебного разбирательства была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению экспертов, после операций у пациентки образовалась рубцовая деформация верхней губы вследствие излишнего удаления тканей. Эксперты также установили прямую причинно-следственную связь между проведенными хирургическими вмешательствами и причиненным вредом здоровью, который был квалифицирован как вред средней тяжести.

Суд пришел к выводу, что ответчик оказывала медицинские услуги без необходимого профильного образования, лицензии и оформления медицинской документации, что привело к причинению вреда здоровью истца.

Решением суда иск удовлетворен частично. С ответчика взыскано:

210 тысяч тенге — стоимость двух операций;

700 тысяч тенге — компенсация морального вреда;

457 тысяч тенге — расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Общая сумма взыскания составила 1 млн 367 тысяч тенге.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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