В Костанае пациентке выплатят более 1,3 млн тенге после неудачной пластики губ

Костанайский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местной жительницы о возврате денежных средств и компенсации морального вреда после неудачно проведенной пластической операции.
Как установил суд, в октябре 2024 года ответчик выполнила истице хейлопластику (пластику губ), за которую получила 120 тысяч тенге. Из-за неудовлетворительного результата в апреле 2025 года женщине была проведена повторная операция стоимостью 90 тысяч тенге.
Во время проверки уполномоченный орган установил, что ответчик не имела сертификата специалиста по специальности «Пластическая хирургия» и лицензии на осуществление медицинской деятельности.
В рамках судебного разбирательства была назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Согласно заключению экспертов, после операций у пациентки образовалась рубцовая деформация верхней губы вследствие излишнего удаления тканей. Эксперты также установили прямую причинно-следственную связь между проведенными хирургическими вмешательствами и причиненным вредом здоровью, который был квалифицирован как вред средней тяжести.
Суд пришел к выводу, что ответчик оказывала медицинские услуги без необходимого профильного образования, лицензии и оформления медицинской документации, что привело к причинению вреда здоровью истца.
Решением суда иск удовлетворен частично. С ответчика взыскано:
210 тысяч тенге — стоимость двух операций;
700 тысяч тенге — компенсация морального вреда;
457 тысяч тенге — расходы на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Общая сумма взыскания составила 1 млн 367 тысяч тенге.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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