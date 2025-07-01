Из-за ремонта газопровода в Лисаковске временно отключат горячую воду

Жителям Лисаковска и поселка Октябрьский придется временно обходиться без горячей воды. Причина — планово-профилактический ремонт на магистральном газопроводе Карталы – Рудный, который будет проходить с 1 по 17 августа.
Как пояснили специалисты, газопровод эксплуатируется уже несколько десятилетий, поэтому для его надежной работы необходимо провести ремонт отдельных участков. На этот период от газоснабжения отключат только крупных промышленных потребителей, в том числе предприятия ПХО и «Оркен». Для населения подача природного газа сохранится.
Несмотря на это, на время ремонта будет остановлена работа городской котельной, что приведет к отключению горячего водоснабжения.
В настоящее время горячая вода в городе подается по временной летней схеме, поскольку продолжается реконструкция тепловых сетей. Работы ведутся в шестом, седьмом и одиннадцатом микрорайонах.
После завершения ремонта газопровода коммунальное предприятие планирует перейти на закольцованную схему горячего водоснабжения. По словам специалистов, это позволит повысить надежность системы, уменьшить теплопотери и улучшить качество услуги.
Коммунальные службы рекомендуют жителям заранее подготовиться к временному отсутствию горячей воды с 1 по 17 августа.
Новый способ поддержки: неплатежеспособным казахстанцам хотят выдавать товарные кредиты
Казахстанцев могут обязать вернуть социальные выплаты после ежегодной проверки доходов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.