Из-за ремонта газопровода в Лисаковске временно отключат горячую воду





Жителям Лисаковска и поселка Октябрьский придется временно обходиться без горячей воды. Причина — планово-профилактический ремонт на магистральном газопроводе Карталы – Рудный, который будет проходить с 1 по 17 августа.

Как пояснили специалисты, газопровод эксплуатируется уже несколько десятилетий, поэтому для его надежной работы необходимо провести ремонт отдельных участков. На этот период от газоснабжения отключат только крупных промышленных потребителей, в том числе предприятия ПХО и «Оркен». Для населения подача природного газа сохранится.

Несмотря на это, на время ремонта будет остановлена работа городской котельной, что приведет к отключению горячего водоснабжения.

В настоящее время горячая вода в городе подается по временной летней схеме, поскольку продолжается реконструкция тепловых сетей. Работы ведутся в шестом, седьмом и одиннадцатом микрорайонах.

После завершения ремонта газопровода коммунальное предприятие планирует перейти на закольцованную схему горячего водоснабжения. По словам специалистов, это позволит повысить надежность системы, уменьшить теплопотери и улучшить качество услуги.

Коммунальные службы рекомендуют жителям заранее подготовиться к временному отсутствию горячей воды с 1 по 17 августа.

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