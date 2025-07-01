Новый способ поддержки: неплатежеспособным казахстанцам хотят выдавать товарные кредиты





Казахстанцам с финансовыми трудностями могут помочь начать собственное дело не деньгами, а ресурсами для работы. Такой механизм социальной поддержки сейчас прорабатывает Министерство труда и социальной защиты населения совместно с партией Adilet, передает lsm.kz

Речь идет о внедрении системы товарного кредита. В отличие от обычного займа, гражданам планируют предоставлять не деньги, а производственные активы. Это могут быть сельскохозяйственные животные и птица, небольшая сельхозтехника, семена, корма и другие необходимые для ведения хозяйства ресурсы.

Возвращать такой кредит предлагается не денежными средствами, а произведенной продукцией. Например, получатель сможет рассчитаться молодняком скота или частью выращенного урожая. Такой подход учитывает производственный цикл и позволяет не создавать дополнительную финансовую нагрузку.

По информации Минтруда, главная цель механизма — помочь человеку создать стабильный источник дохода. Предполагается, что поддержка будет включать не только предоставление ресурсов, но и сопровождение — от обучения до организации сбыта продукции.

В министерстве подчеркнули, что товарный кредит не рассматривается как банковский или микрофинансовый продукт, поскольку не предусматривает выдачу денежных средств. Его планируют использовать как инструмент социальной поддержки и содействия занятости.

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