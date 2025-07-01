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С начала года в Казахстан не пустили 200 человек с поддельными документами

— Сегодня, 10:10
Изображение для новости: С начала года в Казахстан не пустили 200 человек с поддельными документами

alau.kz


С начала 2026 года сотрудники Пограничной службы КНБ пресекли 200 попыток пересечения государственной границы с использованием поддельных или чужих документов.

Как сообщили в ведомстве, большинство нарушителей предъявляли фальшивые визы либо документы, оформленные на других лиц.

Чаще всего такие случаи выявлялись на южных участках государственной границы, а также в международных аэропортах при прохождении пограничного контроля.

Для сравнения, за весь 2025 год было зарегистрировано 661 аналогичное правонарушение.

В Пограничной службе КНБ напомнили, что использование поддельных или чужих документов при пересечении государственной границы влечет уголовную ответственность.



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