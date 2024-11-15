Казахстанцев могут обязать вернуть социальные выплаты после ежегодной проверки доходов





В Казахстане изменят правила назначения ряда социальных выплат. Поправки предусматривают ежегодную проверку сведений о доходах отдельных категорий получателей. Если данные не совпадут с информацией Комитета государственных доходов, размер выплат пересмотрят, а излишне перечисленные средства придется вернуть, передает informburo.kz

Новый порядок коснется индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, а также их наемных работников.

Сейчас Государственный фонд социального страхования проверяет доход заявителя только при назначении выплаты. После вступления изменений в силу сверка будет проводиться ежегодно в течение срока, когда налогоплательщик еще может внести изменения в налоговую отчетность.

Если проверка покажет, что сведения о доходах отличаются от данных налоговых органов, размер социальной выплаты пересчитают. В случае переплаты фонд сможет потребовать вернуть полученные сверх положенного средства.

Как пояснил заместитель председателя Государственного фонда социального страхования Марат Жаныбеков, изменения подготовлены после проверки Высшей аудиторской палаты. По ее данным, некоторые индивидуальные предприниматели и главы крестьянских хозяйств после назначения социальных выплат корректировали налоговые декларации, уменьшая ранее заявленные доходы. Это влияло на обязательные пенсионные взносы и индивидуальный подоходный налог.

В связи с этим Высшая аудиторская палата рекомендовала Министерству труда и Министерству финансов изменить порядок контроля и проводить ежегодную сверку налоговых данных получателей социальных выплат.

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