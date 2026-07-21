«350 миллионов — этого недостаточно»: костанайские фермеры раскритиковали программу поддержки животноводства





В Костанайской области обсудили действующие меры государственной поддержки животноводства. Одной из тем стала программа льготного кредитования «Жайлау», которая направлена на создание фермерских хозяйств и развитие пастбищной инфраструктуры.

На регион по этой программе выделено 15 миллиардов тенге. Однако воспользоваться финансированием могут только фермеры из Амангельдинского, Жангельдинского районов и Аркалыка. Максимальная сумма займа составляет до 350 миллионов тенге для проектов по разведению крупного рогатого скота и до 200 миллионов тенге — для овцеводческих хозяйств.

Вместе с тем участники совещания усомнились, что таких средств достаточно для реализации крупных проектов.

Директор ТОО «Турар» Кайрат Оспанов считает, что выделяемых сумм недостаточно для строительства современных животноводческих комплексов.

«350 миллионов — это нереальные суммы, чтобы построить полноценный племрепродуктор, независимо от того, мясное это направление или молочное. Есть риск, что программа не даст ожидаемого результата», — отметил он.

Еще одной темой обсуждения стала система субсидирования покупки племенного скота. Сейчас государственная поддержка импортного поголовья значительно выше, чем отечественного. Так, за племенной мясной скот казахстанской селекции выплачивается 260 тысяч тенге за голову, а за импортный — до 525 тысяч тенге. В молочном животноводстве субсидии составляют 350 тысяч и до 700 тысяч тенге соответственно.

По мнению Кайрата Оспанова, приоритет импорта может привести не только к покупке животных сомнительного качества, но и повысить риски заноса инфекционных заболеваний.

Представители управления сельского хозяйства и Аграрной кредитной корпорации, в свою очередь, пояснили, что фермеры могут одновременно участвовать сразу в нескольких государственных программах. Например, по одной получить средства на строительство объектов, а по другой — приобрести племенное поголовье.

Однако сами сельхозпроизводители отмечают, что требования действующих программ подходят далеко не всем хозяйствам.

Директор ТОО «Азия Алтын-2000» Светлана Михайленко предложила создать при управлении сельского хозяйства экспертный комитет с участием опытных животноводов. По ее мнению, именно практики должны участвовать в разработке дальнейшей стратегии развития отрасли.

Она также считает, что при покупке скота необходимо уделять больше внимания отечественным породам, поскольку они лучше адаптированы к климатическим условиям региона. Кроме того, развитие животноводства требует комплексного подхода — подготовки кормовой базы, изменения структуры посевов и решения кадрового вопроса на селе.

По мнению участников совещания, только при таких условиях государственные программы смогут стать эффективным инструментом развития животноводства.