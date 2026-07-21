USD 469.59 EUR 536.22 RUB 5.96

2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

— Сегодня, 13:50
Изображение для новости: 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

Фото взято с inbusiness.kz


За первое полугодие 2026 года Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня выявил 57 поддельных денежных знаков на общую сумму 259 400 тенге. Это на 68,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было обнаружено 96 фальшивых банкнот и монет.

По данным Нацбанка, среди выявленных подделок оказалось 49 банкнот и 8 монет.

Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 2 000 тенге — выявлено 22 таких купюры, что составляет 38,6% от общего числа подделок. На втором месте — банкноты номиналом 10 000 тенге (16 штук), затем 5 000 тенге (11 штук). Остальная часть приходится на монеты.

В Национальном банке также предупредили о распространении в социальных сетях и мессенджерах рекламы полиграфической продукции, внешне похожей на настоящие банкноты. На таких купюрах размещены надписи «ПРАЗДНУЕМ ВМЕСТЕ!» и «НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ».

В связи с этим казахстанцев призвали внимательно проверять денежные знаки перед использованием и обращать внимание на наличие подобных надписей, чтобы не принять сувенирную продукцию за настоящие деньги.

                      Поддельная                                                                                                      Подлинная 

Изображение 8 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

Изображение 9 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

                          Поддельная                                                                                                Подлинная  

Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

Изображение 10 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

                          Поддельная                                                                                                Подлинная  

Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

Изображение 11 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

                  Поддельная                                                                                  Подлинная

Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской, отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

Изображение 12 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

Изображение 13 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

                  Поддельная                                                                                                  Подлинная

Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта, на просвет не имеет целостности.

Изображение 14 для 2000, 5000, 10 000 тенге: Нацбанк РК сделал заявление по купюрам

Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь.

Национальный Банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию фальсификации банкнот и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.