Из пустыря — в современную спортивную площадку: как жители Костаная изменили свой двор





Двор по улице Урицкого в Костанае впервые участвует в программе «Бюджет народного участия». Она позволяет жителям реализовать собственные идеи по благоустройству за счет бюджетных средств.

Председатель ОСИ Альбина Мухамедьярова рассказала, что заявку на участие подали в прошлом году, основываясь на пожеланиях жителей. Во время голосования проект поддержали около 50 человек, благодаря чему он получил финансирование.

По словам Альбины Мухамедьяровой, во дворе не хватало спортивной инфраструктуры для подростков.

«На этом месте была просто земля и самодельные ворота. Молодежь давно просила сделать футбольное поле», — рассказала председатель ОСИ.

В рамках проекта здесь появятся футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, асфальтированная зона для катания на самокатах и роликах, 12 фонарей на солнечных батареях, шестиметровая беседка, скамейки, урны и песочница. Стоимость работ составляет почти 34 миллиона тенге.

Вместе с тем председатель ОСИ обратила внимание на проблему вандализма.

«Расстраивает, что многие родители не следят за тем, что делают их дети. Ломают то, что создается для всех жителей. Очень хочется, чтобы люди бережнее относились к общему имуществу», — отметила она.

Как сообщили в отделе ЖКХ акимата Костаная, в прошлом году на участие в программе поступило 54 заявки. По итогам отбора были одобрены 30 проектов, которые сейчас реализуются. При этом предлагать идеи жители могут не только для своих дворов, но и для других общественных пространств города.

Главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Галина Новокшонова напомнила, что прием заявок на участие в программе проходит ежегодно с 20 января по 1 марта через официальный сайт акимата в разделе «Бюджет народного участия».

Она также отметила, что проекты, поданные в 2026 году, планируется реализовать летом 2027 года после проведения конкурсных процедур и определения подрядчика.

Напомним, с этого года для прохождения проекта на этап реализации достаточно получить поддержку 20 жителей. Ранее для этого требовался минимум 51 голос. Голосование традиционно проходит с 5 по 25 апреля и осуществляется с использованием электронной цифровой подписи.

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