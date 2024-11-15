Не только свой двор: казахстанцев обязали следить за территорией возле дома, иначе штраф





С 1 июля 2026 года в Казахстане действуют обновленные Типовые правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Документ уточнил обязанности собственников и закрепил понятие прилегающей территории, за содержание которой теперь также отвечают владельцы домов и коммерческих объектов, передает tengrinews.kz

Как пояснил адвокат Абзал Касымжанов, размеры штрафов не изменились, однако оснований для привлечения к ответственности стало больше, поскольку обязанности собственников прописаны более конкретно.

Одним из главных нововведений стало законодательное закрепление понятия «прилегающая территория». Теперь это участок шириной до пяти метров по периметру здания, сооружения или ограждения. Именно за его содержание также отвечает собственник.

Владельцам частных домов и коммерческих объектов запрещено складировать на этой территории строительные материалы, топливо, удобрения, а также длительное время хранить автомобили, прицепы и тележки. Кроме того, нельзя парковать транспорт на газонах, тротуарах, детских площадках и возле контейнерных площадок.

Собственники обязаны регулярно убирать мусор, косить сорную растительность, очищать территорию от снега и наледи, поддерживать фасады и ограждения в исправном состоянии, а также следить за тем, чтобы на доме был установлен и хорошо виден номерной знак.

Отдельные требования касаются строительного мусора. Его запрещено выбрасывать в обычные контейнеры или оставлять на прилегающей территории. Такие отходы необходимо самостоятельно вывозить в специально отведенные места.

За нарушение правил благоустройства предусмотрена ответственность по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет 20 МРП — 86 500 тенге. Для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 30 МРП, среднего бизнеса — 40 МРП, крупного бизнеса — 100 МРП. При повторном нарушении в течение года штрафы увеличиваются.

За загрязнение мест общего пользования предусмотрено отдельное наказание по статье 434-2 КоАП — штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге) либо 40 часов общественных работ. При повторном нарушении санкция возрастает до 20 МРП или 80 часов общественных работ.

С марта 2026 года составлять протоколы по этим статьям могут не только сотрудники полиции, но и представители акиматов. Нарушения выявляются во время рейдов, патрулирования, а также по обращениям граждан и видеозаписям, направленным через сервис «102» или портал e-Otinish.

При этом уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности устранить нарушение. Если мусор или строительные материалы не будут убраны в установленный срок, собственника могут повторно привлечь к административной ответственности.

Даже если мусор на прилегающей территории оставил кто-то другой, обязанность по его уборке остается за владельцем участка. Если речь идет о дворе многоквартирного дома, организацией уборки занимается ОСИ или управляющая компания. За пределами пяти метров от объектов ответственность за содержание территории несут местные исполнительные органы.