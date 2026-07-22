Лишать водительских прав будут по новым основаниям: что изменится с 25 августа в РК





С 25 августа 2026 года в Казахстане вступают в силу изменения в Закон «О дорожном движении». Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Одним из главных нововведений станет обязательный медицинский осмотр для водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью. Проходить его необходимо один раз в два года, передает сообщает Polisia.kz.

Информация о прохождении медосмотра будет автоматически передаваться между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел. Если в государственной информационной системе не окажется подтверждения о прохождении обследования и отсутствии медицинских противопоказаний, право на управление транспортными средствами будет прекращено.

В МВД подчеркнули, что данное требование распространяется только на водителей старше 65 лет и водителей с инвалидностью.

Еще одно изменение касается проверки знаний Правил дорожного движения. В отдельных случаях водителей, допустивших грубые нарушения, смогут направить на повторную сдачу теоретического экзамена. Это может произойти, например, после создания аварийной ситуации на перекрестке, систематического превышения скорости, опасных нарушений правил маневрирования, перестроения, обгона, а также нарушений правил остановки и стоянки, создавших угрозу безопасности дорожного движения.

Если водитель без уважительной причины не явится на теоретический экзамен в течение двух месяцев после получения соответствующего постановления, это также станет основанием для прекращения права управления транспортными средствами.

Кроме того, ужесточается ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения. Теперь даже в случае прекращения уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим нарушитель будет лишен права управления транспортом сроком на восемь лет. Если у человека нет водительского удостоверения, получить его в течение этого срока также не получится.

В МВД отметили, что изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан, и призвали водителей соблюдать Правила дорожного движения и своевременно проходить обязательные медицинские осмотры, если это предусмотрено законодательством.

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