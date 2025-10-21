Пенсионные накопления по новым правилам: что изменится для казахстанцев





Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) разъяснил изменения, касающиеся государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. Поводом стали вопросы казахстанцев после сообщений об отмене гарантии сохранности накоплений с учетом уровня инфляции.

В фонде пояснили, что с 1 января 2027 года вступят в силу положения статьи 217 Социального кодекса. Согласно им, государство будет гарантировать получателям пенсионных выплат сохранность обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в размере фактически внесенных средств.

При этом сохранность пенсионных активов будет обеспечиваться за счет государственного регулирования деятельности ЕНПФ и частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП), требований к инвестиционной деятельности, диверсификации активов и снижению инвестиционных рисков.

Национальный банк Казахстана продолжит управлять пенсионными активами, ориентируясь на их сохранность и получение долгосрочной доходности. Если же накопления находятся под управлением частного управляющего, то при доходности ниже установленного регулятором уровня УИП обязан возместить разницу за счет собственного капитала.

В ЕНПФ также подчеркнули, что система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем. Основные направления инвестиционной политики определяет Совет по управлению Национальным фондом, Правительство утверждает перечень финансовых инструментов, доступных для инвестирования, а Национальный банк разрабатывает инвестиционную декларацию и осуществляет управление пенсионными активами.

Кроме того, Социальный кодекс сохраняет принцип солидарной ответственности государства, работодателей и граждан за систему пенсионного обеспечения.

Еще одним важным изменением станет расширение возможностей для вкладчиков. С сентября 2026 года они смогут передавать частным управляющим не только добровольные пенсионные накопления, но и обязательные пенсионные взносы в полном объеме. Сейчас в управление УИП можно передать до 50% обязательных накоплений и до 100% добровольных.

Вкладчики смогут самостоятельно выбирать одного или нескольких управляющих, а также инвестиционные стратегии с разным уровнем риска и ожидаемой доходности. Для оценки эффективности их работы будут использоваться международные рыночные индексы, включая MSCI и Bloomberg, а также индексы Казахстанской фондовой биржи. Если доходность окажется ниже установленного бенчмарка, управляющая компания компенсирует разницу за счет собственных средств.

В ЕНПФ отметили, что с развитием рыночной модели управления пенсионными активами государственная гарантия сохранности накоплений на уровне инфляции утрачивает свое значение, поскольку вкладчики получают возможность самостоятельно выбирать инвестиционную стратегию и управляющую компанию.

Фонд также напомнил, что ЕНПФ остается единым оператором индивидуальных пенсионных счетов независимо от того, кто управляет накоплениями. Вкладчики могут круглосуточно получать информацию о состоянии своих счетов, а также сравнивать результаты работы Национального банка и частных управляющих на специальной платформе invest.enpf.kz.

В фонде подчеркнули, что пенсионная система Казахстана по-прежнему остается под государственным регулированием и контролем, при этом возрастает роль самих граждан и работодателей в формировании будущих пенсионных накоплений.

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