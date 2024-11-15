Дороже, но не бросят? В Казахстане снова могут вырасти цены на сигареты





Министерство финансов Казахстана предлагает повысить минимальные розничные цены на табачную продукцию. Изменения коснутся всех видов табачных изделий: сигарет с фильтром и без фильтра, папирос, сигарилл, а также изделий с нагреваемым табаком.

В ведомстве поясняют, что повышение минимальных цен направлено на регулирование ценовой политики и защиту здоровья населения. Однако сами курильщики сомневаются, что рост стоимости заставит людей отказаться от вредной привычки.

«Я думаю, не повлияет. Потому что кто хотел курить, тот будет курить, разницы нет, сколько бы ни стоило. Сам 20 лет курил, сложно было бросить. Первые два года вообще было сложно, сейчас уже всё забыл», — рассказал один из бывших курильщиков.

По данным Бюро национальной статистики, число потребителей табачной продукции в Казахстане продолжает сокращаться. Сейчас табачные изделия употребляют 15,1% жителей страны — это на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Вместе с тем психолог, руководитель Молодежного центра здоровья «Jastar Med» Жазира Аканова считает, что снижение числа курильщиков не всегда означает уменьшение никотиновой зависимости.

«Снижение общего уровня зависимости сейчас, возможно, связано с тем, что люди переходят на другие виды табачной продукции. Но у меня есть сомнения, что зависимых действительно становится меньше. Многие считают, что, если перейдут на вейпы или одноразовые электронные сигареты, то полностью избавятся от никотиновой зависимости. На самом деле это неверное решение, потому что каждый из этих продуктов по-разному, но всё равно наносит вред организму», — отметила специалист.

По словам Жазиры Акановой, повышение цен вряд ли существенно повлияет на людей, которые курят уже много лет. Однако для молодежи, только начинающей употреблять табачную продукцию, более высокая стоимость сигарет может стать дополнительным сдерживающим фактором.

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