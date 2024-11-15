Смертельный выезд на встречную полосу: два человека погибли в Костанайской области

В Костанайской области полицейские начали досудебное расследование по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Тобыл района Беимбета Майлина, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Sorento не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем DAF.
В результате аварии водитель и один из пассажиров легкового автомобиля скончались на месте. Еще один пассажир был доставлен в больницу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам расследования будет принято процессуальное решение.
В Департаменте полиции Костанайской области призвали водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию и не выезжать на полосу встречного движения.
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