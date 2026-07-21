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«О чем он думал?» Опасный обгон на трассе в Костанайской области закончился наказанием

— Сегодня, 17:22
Изображение для новости: «О чем он думал?» Опасный обгон на трассе в Костанайской области закончился наказанием

В Костанайской области водителя привлекли к административной ответственности после опасного маневра на трассе.

Инцидент произошел на автодороге в направлении Узунколя. Видео с нарушением распространилось в социальных сетях. На записи видно, как водитель совершает опасный обгон, создавая аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

Как сообщили в полиции, личность нарушителя была установлена. В отношении него составили административный материал по части 1 статьи 606 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях — за создание аварийной ситуации.

В полиции призвали автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и не совершать опасных маневров, которые могут привести к тяжелым последствиям.



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