Перед юбилеем Лисаковска начались рейды по благоустройству: нарушителей будут штрафовать

В Лисаковске стартовал месячник санитарной очистки, приуроченный к предстоящему юбилею города. По поручению акима Абая Ибраева он проходит с 7 июля по 7 августа.
Проверяют дворы и объекты бизнеса
Для контроля за ходом работ создана мониторинговая группа, в состав которой вошли представители акимата, сотрудники полиции и средств массовой информации. Участники рейдов проверяют состояние микрорайонов, объектов бизнеса и придомовых территорий.
Как сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Лисаковска Надежда Патрикеева, предпринимателям уже выдали уведомления об устранении нарушений.
Надежда Патрикеева, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Лисаковска:
«Посетили несколько объектов бизнеса, где были вручены уведомления по нарушению фасада, крылец, входных групп. Дали срок для устранения данных нарушений. Если в срок не будут выполнены работы, будем применять штрафные санкции.»
Первое нарушение выявили сразу
Первый рейд прошел в первом микрорайоне. Там жители одного из домов после строительных работ оставили строительный мусор под окнами соседей.
По словам сотрудников полиции, после установления личности нарушителя его привлекут к административной ответственности по статье 505 КоАП РК — «Нарушение правил благоустройства населенных пунктов».
За повторное нарушение — штраф
За первое нарушение правил благоустройства предусмотрено предупреждение. Однако при повторном нарушении в течение года физическим лицам грозит штраф в размере 20 МРП, что в 2026 году составляет 86 500 тенге.
Заместитель акима Лисаковска Ерлан Казиев призвал жителей поддерживать чистоту и порядок на своих территориях.
Мониторинговая группа продолжит работу на протяжении всего месячника санитарной очистки.
Зеленая «краска» на газонах? Аким Костаная объяснил, что происходит на улицах города
С 1 сентября изменятся правила, которые коснутся тысяч автомобилистов
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.