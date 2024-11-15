Перед юбилеем Лисаковска начались рейды по благоустройству: нарушителей будут штрафовать





В Лисаковске стартовал месячник санитарной очистки, приуроченный к предстоящему юбилею города. По поручению акима Абая Ибраева он проходит с 7 июля по 7 августа.

Проверяют дворы и объекты бизнеса

Для контроля за ходом работ создана мониторинговая группа, в состав которой вошли представители акимата, сотрудники полиции и средств массовой информации. Участники рейдов проверяют состояние микрорайонов, объектов бизнеса и придомовых территорий.

Как сообщила руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Лисаковска Надежда Патрикеева, предпринимателям уже выдали уведомления об устранении нарушений.

Надежда Патрикеева, руководитель отдела архитектуры и градостроительства акимата Лисаковска:

«Посетили несколько объектов бизнеса, где были вручены уведомления по нарушению фасада, крылец, входных групп. Дали срок для устранения данных нарушений. Если в срок не будут выполнены работы, будем применять штрафные санкции.»

Первое нарушение выявили сразу

Первый рейд прошел в первом микрорайоне. Там жители одного из домов после строительных работ оставили строительный мусор под окнами соседей.

По словам сотрудников полиции, после установления личности нарушителя его привлекут к административной ответственности по статье 505 КоАП РК — «Нарушение правил благоустройства населенных пунктов».

За повторное нарушение — штраф

За первое нарушение правил благоустройства предусмотрено предупреждение. Однако при повторном нарушении в течение года физическим лицам грозит штраф в размере 20 МРП, что в 2026 году составляет 86 500 тенге.

Заместитель акима Лисаковска Ерлан Казиев призвал жителей поддерживать чистоту и порядок на своих территориях.

Мониторинговая группа продолжит работу на протяжении всего месячника санитарной очистки.

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