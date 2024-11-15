Куда исчез миллион пользователей мобильного интернета? Ответило Минцифры





В Министерстве цифрового развития считают, что сокращение числа пользователей мобильного интернета в Казахстане связано не с повышением тарифов, а с отключением неактивных SIM-карт, передает informburo.kz

Поводом для обсуждения стали данные аналитиков EnergyProm. Они сообщили, что с начала года количество абонентов сотовой связи с доступом к интернету уменьшилось более чем на миллион. Одной из возможных причин эксперты назвали рост стоимости услуг связи.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Досжан Мусалиев отметил, что ведомство не располагает точной статистикой, а число абонентов постоянно меняется.

«В целом, насколько я знаю, в Казахстане насчитывается около 27 миллионов абонентов сотовой связи. Эта цифра постоянно меняется. У людей может быть несколько SIM-карт, от услуг отдельных операторов они могут отказываться, в том числе из-за тарифов», — сказал он на брифинге в СЦК.

По словам вице-министра, изменение статистики может быть связано с мерами по борьбе с телефонным мошенничеством. После принятия в середине 2025 года соответствующих законодательных изменений операторы начали очищать свои базы данных и отключать неиспользуемые номера.

«Выявлено, что часть таких номеров использовали в мошеннических целях. Поэтому изменение статистики может быть связано с тем, что в начале года операторы начали отключать неактивные абонентские номера. Я не думаю, что сокращение связано именно с тарифами», — подчеркнул Досжан Мусалиев.

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