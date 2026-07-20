Зеленая «краска» на газонах? Аким Костаная объяснил, что происходит на улицах города





Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы горожан, которые предположили, что участки, предназначенные для газонов, окрашивают зеленой краской.

По словам главы города, опасения жителей беспочвенны. На самом деле при благоустройстве применяется современная технология гидропосева газонной травы.

Как работает гидропосев

Во время гидропосева на подготовленный участок наносится специальная смесь, в состав которой входят семена травы, удобрения, мульча, вода и закрепляющие компоненты. Зеленый цвет смеси придает окрашенная мульча, которая не является краской.

Она помогает удерживать влагу, защищает семена от ветра и птиц, а также обеспечивает равномерное распределение смеси по поверхности.

Газон появится через несколько недель

Как отметил Марат Жундубаев, уже через одну-две недели после обработки начинают появляться первые всходы. Со временем обработанный участок превращается в полноценный зеленый газон.

Таким образом, зеленое покрытие, которое сейчас можно увидеть на некоторых участках города, является частью технологии озеленения, а не попыткой замаскировать грунт краской.

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