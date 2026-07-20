Зеленая «краска» на газонах? Аким Костаная объяснил, что происходит на улицах города
Аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал появившиеся в социальных сетях жалобы горожан, которые предположили, что участки,...
Выпуск ТВ-новостей — 20.07.26-видео
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