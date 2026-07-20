С 1 сентября изменятся правила, которые коснутся тысяч автомобилистов

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил разработать дополнительные меры по борьбе с незаконным ввозом автомобилей в страну. Соответствующее поручение дано Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства.
Меры подготовят за 10 дней
По словам главы Правительства, несмотря на действующее законодательство, в Казахстане продолжают выявлять случаи незаконного («серого») ввоза транспортных средств.
Как отметил Олжас Бектенов, многие из таких автомобилей не соответствуют техническим и экологическим требованиям. Одной из причин он назвал существующие пробелы в правоприменении норм таможенного законодательства.
Министерствам поручено в течение десяти дней подготовить комплекс мер, направленных на предотвращение нелегального ввоза автомобилей.
Новые правила заработают с 1 сентября
Премьер-министр подчеркнул, что необходимо выработать единый подход к применению действующих законодательных норм.
Предполагается, что обновленные механизмы таможенного администрирования и технического регулирования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.
Казахстанцам разъяснят изменения
Олжас Бектенов также поручил обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения по всем принимаемым мерам, чтобы граждане понимали новые требования и порядок ввоза автомобилей.
Жаңалықтар - 20.07.26
В Казахстане изменят правила пенсионных накоплений: что ждет вкладчиков ЕНПФ
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.