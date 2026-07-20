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С 1 сентября изменятся правила, которые коснутся тысяч автомобилистов

— Сегодня, 14:20
водитель

pixabay.com


Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил разработать дополнительные меры по борьбе с незаконным ввозом автомобилей в страну. Соответствующее поручение дано Министерству финансов совместно с Министерством промышленности и строительства.

Меры подготовят за 10 дней

По словам главы Правительства, несмотря на действующее законодательство, в Казахстане продолжают выявлять случаи незаконного («серого») ввоза транспортных средств.

Как отметил Олжас Бектенов, многие из таких автомобилей не соответствуют техническим и экологическим требованиям. Одной из причин он назвал существующие пробелы в правоприменении норм таможенного законодательства.

Министерствам поручено в течение десяти дней подготовить комплекс мер, направленных на предотвращение нелегального ввоза автомобилей.

Новые правила заработают с 1 сентября

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо выработать единый подход к применению действующих законодательных норм.

Предполагается, что обновленные механизмы таможенного администрирования и технического регулирования начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Казахстанцам разъяснят изменения

Олжас Бектенов также поручил обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения по всем принимаемым мерам, чтобы граждане понимали новые требования и порядок ввоза автомобилей.



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