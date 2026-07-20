В Казахстане изменят правила пенсионных накоплений: что ждет вкладчиков ЕНПФ





Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана совместно с Национальным банком и Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) сообщило о предстоящих изменениях в системе управления пенсионными накоплениями.

В ведомстве подчеркнули, что государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов остается в силе. Согласно Социальному кодексу, государство по-прежнему гарантирует сохранность обязательных пенсионных и обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных сумм.

Можно будет передать 100% накоплений частным управляющим

Одним из главных нововведений станет отмена ограничения на передачу пенсионных накоплений в доверительное управление частным управляющим инвестиционным портфелем. С сентября 2026 года вкладчики смогут передавать им до 100% своих пенсионных накоплений. Ранее максимальный объем составлял 50%.

В Минтруда пояснили, что после расширения возможностей самостоятельного выбора инвестиционной стратегии выплата из бюджета компенсации разницы между доходностью и инфляцией для граждан, выбравших частных управляющих, теряет экономическую целесообразность. При этом ответственность за возможную отрицательную доходность будут нести сами управляющие компании за счет собственного капитала.

Нацбанк останется основным управляющим

Для граждан, которые не планируют передавать накопления частным управляющим, основным управляющим пенсионными активами останется Национальный банк Казахстана. Перед ним поставлена задача обеспечить долгосрочную доходность пенсионных активов выше уровня инфляции.

Пенсионную систему продолжат реформировать

Кроме того, Министерство труда продолжает работу над дальнейшей модернизацией пенсионной системы. Рассматриваются различные модели, включая введение страховой компоненты, модель «4+1», переход на 40-летний трудовой стаж и сингапурскую модель.

Как отметили в ведомстве, конечная цель реформы — обеспечить казахстанцам непрерывные пожизненные пенсионные выплаты, учитывающие трудовой стаж и позволяющие компенсировать не менее 40% утраченного заработка в соответствии со стандартами Международной организации труда.

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