«Надо наказывать»: аким Костаная потребовал убрать незаконную рекламу с остановок

Аким Костаная Марат Жундубаев поручил усилить борьбу с незаконной рекламой, размещенной на остановочных павильонах города. Этот вопрос он поднял на аппаратном совещании.
По словам главы города, баннеры и объявления размещаются на объектах государственного имущества без согласования с акиматом. Он подчеркнул, что такие конструкции необходимо оперативно демонтировать, а виновных привлекать к ответственности.
Марат Жундубаев, аким Костаная:
«Надо наказывать, у нас везде камеры стоят. Во-вторых, приведите в порядок. У вас город поделен на шесть частей, подрядчику дайте, чтобы в течение недели все это убрали. Для рекламы у нас есть специально отведенные места, сегодня много LED-экранов».
Аким также отметил, что в Костанае продолжается работа по реализации дизайн-кода города. По его мнению, устаревшие рекламные щиты формата 3×6 больше не соответствуют современному облику областного центра.
Марат Жундубаев, аким Костаная:
«Все это уже вчерашний день. Мы поддерживаем тех, кто сегодня в современном формате работает».
В акимате рассчитывают, что подрядные организации в ближайшее время очистят остановочные павильоны от незаконно размещенной рекламы.
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