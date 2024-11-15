Казахстанцам рассказали, как вернуть переплаченные налоги





Налогоплательщики Казахстана могут вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги, платежи в бюджет, пени и штрафы. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов.

Согласно Налоговому кодексу, возврат денежных средств осуществляется органами государственных доходов на основании налогового заявления. Деньги перечисляются на банковский счет, указанный заявителем.

Форма заявления на проведение зачета или возврата утверждена приказом министра финансов Республики Казахстан от 28 октября 2025 года №637.

Возврат налогов и платежей, по которым ведутся лицевые счета, производится органом государственных доходов по месту ведения этих счетов. Если речь идет о платежах, по которым лицевые счета не открываются, например государственной пошлине или регистрационном сборе, заявление необходимо подавать по месту их уплаты.

В ведомстве также обратили внимание, что государственная услуга по зачету и возврату налогов, платежей в бюджет, пеней и штрафов не предоставляется через Единую платформу приема и обработки обращений граждан e-Otinish.

Подать заявление можно двумя способами:

в бумажном виде через НАО «Правительство для граждан»;

в электронном виде через портал eGov.kz или веб-приложение «Кабинет налогоплательщика».

В Департаменте государственных доходов рекомендуют использовать установленные способы подачи заявлений, чтобы своевременно вернуть излишне или ошибочно уплаченные суммы.

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