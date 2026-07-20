Жалоб становится больше: костанайцы сообщили о сотнях проблем с освещением





За минувшую неделю в ситуационный центр iKomek поступило 1714 обращений от жителей Костаная. Чуть больше половины из них носили консультационный характер. Около 360 обращений остаются в работе.

Как сообщили на аппаратном совещании в акимате, чаще всего жители обращаются по вопросам электроснабжения и неисправного уличного освещения.

Аким Костаная Марат Жундубаев обратил внимание подрядной организации на необходимость ускорить устранение проблем. По его словам, жалобы поступают из разных районов города, в том числе из микрорайона Аэропорт, Северо-Западного и с отдельных участков центральных улиц.

Марат Жундубаев, аким Костаная:

«Улицы не горят — тоже такое есть. Я вам пишу и говорю об этом. По фонарям вопросы тоже есть, по центральным улицам, понятно, да?! Такое у нас есть. Просто в целом надо смотреть. Давайте, чтобы бригады ваши работали!»

Глава города поручил подрядной организации усилить работу аварийных бригад и оперативнее реагировать на обращения жителей, связанные с наружным освещением.

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