Кумар Аксакалов: задача — обеспечить детсадами всех детей от 2 до 6 лет

В Костанайской области продолжается работа по решению проблемы нехватки мест в детских садах. Об этом сообщил аким области Кумар Аксакалов.
По его словам, число детей в регионе растет, кроме того, продолжается внутренняя миграция — жители переезжают в областной центр и другие города. Из-за этого сохраняется высокий спрос на места в дошкольных учреждениях.
При этом проблему с нехваткой школьных мест, по словам главы региона, практически удалось решить. В ближайшее время будут введены в эксплуатацию еще две школы, что позволит полностью закрыть существующую потребность.
С детскими садами ситуация остается более сложной. Аким подчеркнул, что строительство новых дошкольных учреждений необходимо продолжать, поскольку это дает родителям возможность раньше выйти на работу.
Кумар Аксакалов, аким Костанайской области:
«Будет детский садик — будет возможность у родителей выйти пораньше на работу, зарабатывать на жизнь. Этот вопрос для нас очень важен».
Особое внимание планируется уделить новым микрорайонам, где потребность в детских садах особенно высока. Речь идет о микрорайоне Кунай в Костанае и микрорайоне Астана в городе Тоболе.
Как отметил глава региона, в соответствии с поручением Президента Казахстана стоит задача обеспечить местами в детских садах 100% детей в возрасте от 2 до 6 лет.
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