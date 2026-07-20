Изменили русло Тобола и разрушили берег: дело о незаконной добыче песка передано в суд





Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование уголовного дела по фактам незаконного недропользования и самовольной добычи полезных ископаемых.

По данным следствия, руководитель ТОО «СТС-Цемент» организовал промышленную добычу речного песка из русла и береговой линии реки Тобол за пределами участка недр, официально предоставленного государством.

Как сообщили в АФМ, работы велись гидромеханизированным способом с использованием двух земснарядов, которые осуществляли добычу песка непосредственно со дна реки.

Следствие установило, что общий объем реализованного песка превысил 113 тысяч кубических метров. Стоимость незаконно добытых полезных ископаемых оценивается более чем в 719 миллионов тенге.

По информации ведомства, незаконная деятельность нанесла существенный экологический ущерб. В результате добычи были изменены русло реки Тобол и береговая линия, нарушен гидрологический режим, а также образовались участки заболачивания.

Согласно данным космических снимков, площадь нарушенных земель водного фонда превысила 28 тысяч квадратных метров.

Для восстановления природного комплекса потребуется провести берегоукрепительные работы, очистить русло реки и выполнить рекультивацию нарушенных земель.

С санкции суда на имущество подозреваемого наложен арест. Под обеспечительные меры попали 12 автомобилей, 10 земельных участков и одно нежилое помещение.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В Агентстве по финансовому мониторингу отметили, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

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