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Грозовой фронт приближается к Костанайской области

— Сегодня, 17:45
Изображение для новости: Грозовой фронт приближается к Костанайской области

Сгенерировано ИИ


Жителей Костанайской области предупреждают о неустойчивой погоде. По прогнозу синоптиков, 23 июля в регионе ожидаются дожди с грозами, а местами — град и шквалистый ветер.

Осадки прогнозируются на севере, востоке и юге области. Ночью и утром на западе и севере возможен туман.

Северный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду, на западе, юге и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов, днем потеплеет до +25…+30.

В Костанае ожидается переменная облачность. Днем возможны дождь и гроза. Ветер северный 9–14 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +27…+29.



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