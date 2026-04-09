Получили лишнее пособие? Казахстанцев могут обязать вернуть деньги спустя годы





В Казахстане изменили правила назначения и выплаты социальных пособий. Теперь после назначения выплат Фонд социального страхования будет ежегодно проверять сведения о доходах получателей. Если выяснится, что человеку перечислили больше положенного, излишне выплаченные средства придется вернуть, передает inbusiness.kz

Изменения внесены приказом министра труда и социальной защиты населения от 8 июля 2026 года №296. Документ зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступит в силу со дня первого официального опубликования.

Ранее проверка доходов проводилась только при обращении за назначением выплаты. Если на этом этапе ошибки не выявлялись, они могли остаться незамеченными. Теперь фонд будет регулярно сверять сведения о доходах с данными Комитета государственных доходов на протяжении всего периода, в течение которого налоговые органы могут проводить проверки и корректировать отчетность.

При обнаружении расхождений размер социальной выплаты пересчитают с даты назначения. Если получатель получил больше положенного, переплату необходимо будет вернуть. Нововведения касаются выплат по потере работы, утрате трудоспособности, потере кормильца, а также пособий, связанных с беременностью, родами, усыновлением и уходом за ребенком до полутора лет.

В первую очередь изменения затронут индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских и фермерских хозяйств, а также их работников, поскольку именно эти категории самостоятельно декларируют свои доходы. Для работников организаций сведения о заработке поступают автоматически через работодателей.

Кроме того, приказ устанавливает сроки, в течение которых можно вернуть излишне уплаченные социальные отчисления. Для субъектов крупного предпринимательства, недропользователей и ряда других категорий этот срок составит пять лет, для остальных плательщиков — три года. После его истечения вернуть переплату уже не получится.

Одновременно документ предусматривает изменения в пользу получателей социальных выплат. Расходы на услуги Государственной корпорации по организации выплат, включая банковские комиссии, теперь будут покрываться за счет бюджетных средств. Новые правила распространяются на все виды социальных выплат, в том числе пособие по уходу за ребенком.

Также уточнен порядок уведомления о необходимости вернуть переплату, если она возникла из-за изменения обстоятельств, влияющих на получение пособия. Например, если человек досрочно вышел на работу во время отпуска по уходу за ребенком. Теперь соответствующее уведомление будет направляться только после принятия отдельного решения филиалом фонда.

Таким образом, ежегодная проверка доходов может привести к пересмотру уже назначенных социальных выплат. Получателям, особенно индивидуальным предпринимателям и главам крестьянских хозяйств, рекомендуется внимательно следить за корректностью сведений, указанных в налоговой отчетности.

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