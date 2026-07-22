Она возвращается! Прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июля

Северо-западный циклон, смещаясь через территорию Казахстана принесет дожди с грозами, а в отдельных районах сильные дожди, с возможным выпадением града на большей части территории страны.
Подпитываемый холодными воздушными массами циклон вместе с дождями принесет и понижение температуры воздуха.
Однако на западные регионы РК начнут поступать теплые и сухие воздушные массы с районов Ирана, что приведет к прекращению осадков и повышению температуры воздуха: в дневные часы прогнозируется сильная жара 34-39 градусов, а в отдельных районах очень сильная жара 40-44 градуса.
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