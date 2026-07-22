В Казахстане внедрят цифровой контроль маршрута пациентов с подозрением на рак

Министерство здравоохранения Казахстана внедряет обновленный Стандарт организации оказания онкологической помощи. Одним из главных нововведений станет цифровой контроль маршрута пациента по принципу «зеленого коридора».
Новая система позволит в режиме реального времени отслеживать соблюдение сроков диагностики, обследования и начала лечения пациентов с подозрением на онкологические заболевания. В Минздраве отмечают, что изменения направлены не на изменение порядка получения медицинской помощи, а на повышение эффективности работы онкологической службы и усиление контроля качества на всех этапах оказания помощи.
С помощью цифрового мониторинга специалисты смогут контролировать весь путь пациента — от первого подозрения на онкологическое заболевание до постановки диагноза, проведения необходимых обследований, выбора тактики лечения и начала специализированной терапии. Это позволит своевременно выявлять возможные задержки и оперативно принимать меры для соблюдения установленных сроков.
Председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Ербол Бекмухамбетов отметил, что внедрение обновленного стандарта повысит прозрачность оказания медицинской помощи и эффективность взаимодействия между медицинскими организациями.
По его словам, цифровизация маршрута пациента поможет быстрее выявлять нарушения сроков обследования и лечения, а также позволит пациентам оперативнее получать необходимую медицинскую помощь.
В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что все виды диагностики, лечения, лекарственного обеспечения, лучевой терапии, хирургической помощи, реабилитации и диспансерного наблюдения по-прежнему будут предоставляться бесплатно в рамках государственных гарантий.
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