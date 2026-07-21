«350 миллионов — этого недостаточно»: костанайские фермеры раскритиковали программу поддержки животноводства
В Костанайской области обсудили действующие меры государственной поддержки животноводства. Одной из тем стала программа льготного...
Выпуск ТВ-новостей — 21.07.26-видео
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