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Смертельная авария на трассе Костанай – Карабутак: водитель погиб, пятеро пострадали

— Сегодня, 15:07
Изображение для новости: Смертельная авария на трассе Костанай – Карабутак: водитель погиб, пятеро пострадали

Фото пресс-службы ДП


По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Жайылма с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70, где водитель скончался на месте, остальные 5 пассажиров госпитализированы , полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Изображение 1 для Смертельная авария на трассе Костанай – Карабутак: водитель погиб, пятеро пострадали

Фото пресс-службы ДП

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, а также не допускать опасных маневров. Берегите себя и своих близких.



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