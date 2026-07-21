Смертельная авария на трассе Костанай – Карабутак: водитель погиб, пятеро пострадали





По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Жайылма с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70, где водитель скончался на месте, остальные 5 пассажиров госпитализированы , полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, а также не допускать опасных маневров. Берегите себя и своих близких.