Смертельная авария на трассе Костанай – Карабутак: водитель погиб, пятеро пострадали

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге Костанай – Карабутак вблизи села Жайылма с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70, где водитель скончался на месте, остальные 5 пассажиров госпитализированы , полицией начато досудебное расследование. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Департамент полиции Костанайской области призывает водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость, учитывать дорожные и погодные условия, а также не допускать опасных маневров. Берегите себя и своих близких.
Выпуск ТВ-новостей - 21.07.26
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