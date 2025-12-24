Освобождение от армии будут проверять дважды: что изменилось для призывников





В Казахстане изменили порядок проверки решений об освобождении граждан от призыва на срочную воинскую службу. Поправки внесены в Правила организации и проведения призыва, передает tengrinews.kz

Теперь решение районной или городской призывной комиссии, в том числе об освобождении по состоянию здоровья, будет обязательно проходить дополнительную проверку на областном уровне. В Астане, Алматы и Шымкенте такие полномочия возложены на городские призывные комиссии.

Для рассмотрения в вышестоящую комиссию направят учетную карту призывника, карту медицинского освидетельствования, а также результаты анализов и других медицинских обследований.

После изучения документов комиссия может подтвердить решение об освобождении либо усомниться в правильности поставленного диагноза или выводов врачей. В этом случае призывника направят на повторное медицинское освидетельствование.

Если будет установлено, что районная или городская призывная комиссия приняла решение с нарушениями, областная комиссия вправе его отменить.

По итогам повторного медицинского осмотра призывника могут признать годным к воинской службе, предоставить временную отсрочку по состоянию здоровья, освободить от призыва в мирное время или полностью освободить от воинской обязанности с исключением из воинского учета.

Таким образом, решение районной или городской призывной комиссии об освобождении от службы больше не будет считаться окончательным без проверки на областном уровне.

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