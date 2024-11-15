130–140 тенге за литр составит себестоимость молока на новой ферме в Костанайском районе





В селе Владимировка Костанайской области завершается строительство молочно-товарной фермы. Работы стартовали в сентябре прошлого года, а на сегодняшний день готовность объекта составляет 99%. Сейчас на предприятии завершаются отделочные и пусконаладочные работы.

В ближайшие дни на ферму поступит первая партия из 165 племенных коров голштинской породы, которых доставят из Германии. После полного комплектования поголовья предприятие приступит к производству молока. Стоимость проекта составляет 3,2 млрд тенге.

На первом этапе ферма рассчитана на содержание 400 дойных коров. В дальнейшем предприятие планирует увеличить поголовье до 800.

По словам директора ТОО «ДК Мақсат KZ» Алмата Еслямова, после выхода на полную мощность ферма сможет производить около 5 тысяч тонн молока в год. На первоначальном этапе продукцию планируют поставлять на перерабатывающие предприятия региона.

Во время посещения объекта аким Костанайской области Кумар Аксакалов поинтересовался экономическими показателями будущего производства. Согласно расчетам, себестоимость одного литра молока составит 130–140 тенге. Глава региона отметил, что этот показатель превышает текущий рыночный уровень, и поручил руководству предприятия проработать меры по снижению производственных затрат.

Также Кумар Аксакалов напомнил, что государство оказывает значительную поддержку проектам в сфере животноводства. Предприниматели могут получить льготные кредиты под 2,5% годовых сроком на восемь лет, при этом первые два года являются льготными. Кроме того, предусмотрены субсидии в размере около 25% на строительство и приобретение оборудования, а также до 50% затрат на покупку племенного скота.

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