Жители не поделили двор: суд Костаная вынес решение по спорному ограждению

Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел спор между ОСИ «Наримановская 64» и ОСИ «Абая 111» по поводу установленного ограждения на территории между двумя многоквартирными жилыми домами.
Во время рассмотрения дела суд изучил документы на земельный участок, генеральный план, проект детальной планировки, проектную документацию, а также позиции сторон и государственных органов, участвовавших в процессе.
Как установил суд, территория между домами изначально проектировалась как единое благоустроенное пространство для жителей обоих домов. Здесь предусмотрены детская площадка, зоны отдыха, пешеходные дорожки и внутриквартальные проезды общего пользования.
При вынесении решения суд исходил из необходимости соблюдения баланса интересов собственников обоих домов, назначения территории и утвержденных градостроительных решений.
Иск был удовлетворен частично. Суд обязал ОСИ «Абая 111» за собственный счет демонтировать установленное ограждение. В остальной части требований отказано, поскольку демонтаж забора признан достаточной мерой для восстановления доступа к общей благоустроенной территории.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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