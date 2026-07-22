Единый QR в Казахстане: что изменилось для покупателей и бизнеса





С 19 июля 2026 года в Казахстане начала работать новая межбанковская система мобильных платежей. Теперь покупатели могут оплачивать покупки по Единому QR-коду через терминалы любого банка.

Как сообщили в Национальном банке, техническим оператором системы является Национальная платежная корпорация (НПК). Ее задача — обеспечить бесперебойную работу платежной инфраструктуры для банков, предпринимателей и граждан.

Для бизнеса запуск Единого QR означает расширение способов приема безналичной оплаты. Если раньше предпринимателям приходилось использовать терминалы разных банков для приема QR-платежей, теперь принимать оплату можно через один терминал независимо от того, услугами какого банка пользуется покупатель.

Для клиентов использование Единого QR остается бесплатным.

В Нацбанке подчеркнули, что комиссия для предпринимателей при межбанковской оплате через Единый QR не может превышать комиссию за оплату банковской картой. Это требование закреплено законодательством.

Если покупатель и продавец обслуживаются в одном банке, размер комиссии определяет сам банк. При оплате между клиентами разных банков часть комиссии — 1% — получает банк покупателя, а оставшаяся сумма поступает банку, обслуживающему предпринимателя. Из этих средств банки перечисляют Национальной платежной корпорации 0,05% за проведение платежей через Единый QR. При этом за переводы по номеру телефона НПК комиссию не взимает.

В Национальном банке отметили, что новый сервис не заменяет привычные способы оплаты — наличными, банковскими картами или внутрибанковскими QR-кодами, а дополняет их.

В дальнейшем на базе системы планируется внедрить новые сервисы, включая оплату по запросу, расчеты между компаниями и государством, а также международные платежи.

По данным Национального банка, с 17 июля через новую систему уже прошло около 1 миллиона транзакций, что свидетельствует о высоком интересе пользователей к новому сервису.

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