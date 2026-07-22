За несколько дней на дорогах Костанайской области погибли пять человек

С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировано 625 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погибли 29 человек, еще почти 850 получили травмы различной степени тяжести.
По данным департамента полиции, эти показатели ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Однако в последние дни в регионе вновь отмечается рост числа тяжелых аварий.
Как сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова, только с начала текущей недели в регионе произошло 16 дорожно-транспортных происшествий.
«С начала текущей недели на территории Костанайской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли и еще 22 получили травмы различной степени тяжести. Так, 22 июля около 4:30 на автодороге республиканского значения «Костанай – Карабутак» произошло ДТП с участием автомобилей Chevrolet Cobalt и Jetour X70. В результате аварии водитель Chevrolet 1991 года рождения погиб», — сообщила Махаббат Хусаинова.
В полиции отмечают, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за несоблюдения водителями элементарных правил дорожного движения и безопасного маневрирования.
Стражи порядка призывают участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию, отказаться от опасных обгонов и быть максимально внимательными за рулем.
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