Погода готовит сюрпризы: грозы, град и сильная жара ожидаются в Костанайской области

В Костанайской области в ближайшие сутки ожидается неустойчивая погода. По прогнозу синоптиков, днем на севере и юго-востоке региона пройдут небольшой дождь, гроза и возможен град.
Ночью и утром на западе и севере области местами ожидается туман. Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. На юге области сохранится сильная жара — до +35 градусов.
В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7–12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17…+19 градусов, днем воздух прогреется до +30…+32 градусов.
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