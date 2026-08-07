15 лет за нападение на судебного исполнителя: в Костанае вынесли приговор бывшему правоохранителю





Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области с участием присяжных заседателей рассмотрел дело 40-летнего жителя Рудного, бывшего сотрудника правоохранительных органов Жениса Курманова.

Как сообщила во время оглашения приговора судья Жаннара Тлеубаева, мужчина с 2013 года уклонялся от выплаты алиментов своему несовершеннолетнему ребёнку. Сумма задолженности превысила девять миллионов тенге.

Суд обязал его погасить долг, однако ранее частные судебные исполнители не применяли к должнику все предусмотренные меры. После того как исполнительное производство передали судебному исполнителю Жансулу Хамзиной, она начала принимать меры для принудительного взыскания алиментов.

В октябре 2025 года Курманова подвергли административному аресту и предупредили об уголовной ответственности.

По материалам дела, 4 февраля 2026 года мужчина решил расправиться с судебным исполнителем. Для подготовки нападения он использовал знания и навыки, полученные во время службы в оперативных подразделениях.

По версии обвинения, Курманов оставил телефоны дома, чтобы создать алиби, скрывал лицо под капюшоном и старался передвигаться вне зоны камер видеонаблюдения. Из квартиры он взял керамический нож, а для маскировки — пакет с мусором.

Мужчина приехал к месту работы судебного исполнителя и дождался, когда она выйдет из здания и сядет в автомобиль. Затем он проник в салон машины и расположился на заднем сиденье за водителем.

Как установил суд, Курманов напал на женщину и четыре раза ударил её ножом в область шеи и лица. Во время нападения лезвие сломалось. Потерпевшая сопротивлялась и смогла выбраться из автомобиля.

После этого мужчина скрылся и попытался уничтожить следы преступления.

В суде Курманов полностью отрицал вину и выдвигал различные версии о том, почему потерпевшая якобы была заинтересована в его обвинении. Однако присяжные признали его виновным.

Суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, с осуждённого взыскали в пользу потерпевшей 10 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда и 215 421 тенге материального ущерба. Также он должен возместить расходы на адвоката.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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