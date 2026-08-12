От 935 тенге: отслуживших собак выставили на торги в Казахстане





На портале электронных торгов появились лоты с семью служебными собаками, находящимися на балансе подразделений Пограничной службы КНБ. Животные уже достигли возраста, когда не могут продолжать службу, сообщает Tengrinews.kz.

В Павлодарской области на торги выставили 10-летнюю немецкую овчарку по кличке Матео. Её стартовая стоимость составляет 935 тенге. Аукцион пройдёт методом понижения цены.

Ещё шесть собак находятся на балансе департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области. Восточно-европейских и немецких овчарок зовут Майк, Майло, Миг, Мэл, Мансур и Маис.

Общая стартовая стоимость шести животных составляет 11 552 тенге. Торги с повышением цены запланированы на 18 августа. Реализацией собак занимается предприятие «Казспецэкспорт» Министерства обороны.

Ранее представители предприятия объясняли, что после завершения службы кинологи не могут просто забрать животных домой. Служебные собаки числятся государственным имуществом, поэтому их бесплатная передача сотрудникам считалась бы незаконным присвоением.

Перед выставлением на торги стоимость каждого животного официально оценивают. Низкая цена связана с возрастом собак: как правило, им уже исполнилось 9–10 лет и они больше не могут выполнять служебные задачи.

Основная цель аукционов — найти животным хозяев, у которых они смогут спокойно прожить оставшиеся годы. Чаще всего собак выкупают работавшие с ними кинологи или ветеринары.

В «Казспецэкспорте» отмечали, что сотрудники Пограничной службы заранее узнают даты торгов, поскольку хотят забрать своих бывших подопечных домой. Проведение аукциона остаётся единственным законным способом передать им животных.

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