Два опасных выезда на встречную полосу пресекли полицейские





В Костанайской области во время оперативно-профилактического мероприятия полицейские усилили контроль за соблюдением Правил дорожного движения. Особое внимание уделяется нарушениям, способным привести к тяжёлым авариям.

Один из таких случаев произошёл на 49-м километре автодороги Аулиекольского направления. На канал «102» через систему «Омниканальность» поступило сообщение о том, что водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения.

Полицейские зафиксировали нарушение и составили в отношении водителя административный протокол.

Ещё один опасный манёвр выявили с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления. На улице Механизаторов водитель Lada Vesta также выехал на встречную полосу. Сотрудники полиции установили нарушителя и приняли предусмотренные законом меры.

В полиции подчеркнули, что подобные манёвры могут стать причиной ДТП с тяжёлыми последствиями.

— Один необдуманный манёвр на дороге может стоить жизни. Соблюдение Правил дорожного движения — это ответственность за собственную безопасность и жизнь окружающих, — напомнили в ведомстве.

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