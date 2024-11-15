Опасная бактерия в воде: возможна ли вспышка легионеллёза в Казахстане





Легионеллёз — опасное инфекционное заболевание, способное вызвать тяжёлую пневмонию и привести к летальному исходу. Заражение происходит при вдыхании мельчайших капель воды, в которых содержится бактерия Legionella. После недавних вспышек в Швейцарии и США журналисты выяснили, существует ли подобный риск в Казахстане, передает rus.baq.kz

В начале августа вспышку болезни легионеров зарегистрировали в швейцарском Базеле. К 7 августа заболевание подтвердили у 28 человек. Из них 26 были госпитализированы, семеро попали в отделение интенсивной терапии, один пациент скончался.

До этого крупная вспышка произошла в Нью-Йорке. На Верхнем Ист-Сайде Манхэттена выявили 92 связанных между собой случая. В больницы доставили 79 заболевших, семеро умерли.

Причиной таких вспышек могут становиться искусственные водные системы. В них бактерия размножается, а затем распространяется вместе с водным аэрозолем.

В Казахстане вспышек не регистрировали

По информации Национального центра общественного здравоохранения, официальных вспышек и групповых случаев легионеллёза в Казахстане до настоящего времени не было.

При этом специалисты не исключают появления единичных случаев. Legionella обитает в водной среде и при благоприятных условиях может размножаться в инженерных системах зданий.

Наибольшую опасность представляют не обычные кондиционеры, а оборудование, в котором одновременно присутствуют вода и возможность образования аэрозоля.

Бактерия активно размножается при температуре воды от 20 до 50 градусов. Наиболее благоприятной для неё считается температура около 35 градусов. Заражение происходит преимущественно при вдыхании мельчайших капель загрязнённой воды. Поэтому бытовые сплит-системы, не имеющие функции увлажнения, к основным источникам риска не относятся.

Душевые, бассейны и SPA: где может появиться Legionella

Бактерия может размножаться там, где есть тёплая вода, застой и условия для образования водного аэрозоля.

В зоне риска находятся крупные системы горячего и холодного водоснабжения, особенно если вода в отдельных участках застаивается, недостаточно обеззараживается или имеет неподходящую температуру.

К потенциально опасным объектам также относятся:

душевые;

бассейны;

гидромассажные ванны и SPA;

декоративные фонтаны;

увлажнители воздуха;

водоохлаждающие установки крупных зданий.

Особое внимание уделяется гостиницам и медицинским учреждениям. В больницах инфекция представляет повышенную опасность, поскольку среди пациентов много людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Бактерию обнаруживали в гостинице Алматы

Несмотря на отсутствие официальных вспышек, следы Legionella в искусственных водных системах Казахстана уже находили.

Во время исследования, проведённого в Алматы, ДНК Legionella pneumophila выявили в четырёх из 30 образцов, взятых из системы водоснабжения одной из четырёх обследованных гостиниц.

При этом культуральный метод не подтвердил наличие жизнеспособной бактерии. Исследование проводилось ранее и не указывает на текущую вспышку, но подтверждает, что инженерные водные системы в Казахстане могут быть загрязнены Legionella.

За три года провели 44 исследования

Количество исследований на возбудителя легионеллёза в Казахстане заметно увеличилось в 2026 году.

В 2024 и 2025 годах провели по семь исследований. В 2026 году их число выросло более чем в четыре раза — до 30. Всего за три года выполнено 44 исследования.

Кто обязан контролировать состояние систем

Исследования на Legionella предусмотрены санитарными правилами. В общественных зданиях с централизованными системами кондиционирования и увлажнения воздуха такой контроль должен проводиться один раз в год.

Смывы берут с элементов, где могут скапливаться вода и микроорганизмы: фильтров, градирен, увлажнителей, теплообменников, охладителей и дренажных поддонов. Дополнительно проверяют загрязнённые участки и места, где появилось не предусмотренное конструкцией увлажнение.

Обычные бытовые кондиционеры и небольшие системы без увлажнения воздуха в таком контроле не нуждаются.

Для бассейнов установлено отдельное требование: Legionella pneumophila должна полностью отсутствовать в 100 миллилитрах воды.

Организовать проверку обязан собственник или администрация объекта. Государственный надзор проводят территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения.

Лаборатории готовы проводить диагностику

Легионеллёз нередко протекает как тяжёлая пневмония. Чтобы определить, что заболевание вызвано именно Legionella, необходим специальный лабораторный анализ.

Проводить ПЦР-исследования могут лаборатории филиалов Национального центра экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля во всех регионах Казахстана.

При этом в 2026 году из стационаров не поступило ни одного направления на обследование пациентов с тяжёлой пневмонией на легионеллёз.

Это не доказывает, что случаи заболевания были пропущены. Однако специалисты обращают внимание на необходимость диагностической настороженности: лабораторные возможности в стране есть, но пациентов с тяжёлой пневмонией на Legionella в этом году не проверяли.

Риск полностью исключать нельзя

Примеры Базеля и Нью-Йорка показывают, что источником опасной инфекции может стать обычная городская инфраструктура — система водоснабжения, охлаждения или увлажнения воздуха.

В Казахстане официальных вспышек легионеллёза пока не зарегистрировано. Однако ранее проведённые исследования подтвердили, что следы бактерии могут присутствовать в искусственных водных системах.

Предотвратить распространение инфекции помогают регулярные проверки, очистка и дезинфекция оборудования, правильный температурный режим воды, а также своевременная лабораторная диагностика пациентов с тяжёлой пневмонией.

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