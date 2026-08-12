До +32 градусов и без дождя: прогноз погоды по Костанайской области

Миллиарда не хватает: власти Костаная запросили дополнительное финансирование
Микрорайон Береке остаётся одним из крупнейших строительных проектов Костаная. Всего здесь запланировано возведение 72 многоквартирных...
В Костанайской области ожидается сухая и тёплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ночью ожидается +10…+15 градусов, на юге области — до +18. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду.
В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +12…+14 градусов, днём — +29…+31. Скорость северо-западного и западного ветра — 5–10 метров в секунду.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.