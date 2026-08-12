До +32 градусов и без дождя: прогноз погоды по Костанайской области





В Костанайской области ожидается сухая и тёплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.

Днём воздух прогреется до +27…+32 градусов. Ночью ожидается +10…+15 градусов, на юге области — до +18. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью температура составит +12…+14 градусов, днём — +29…+31. Скорость северо-западного и западного ветра — 5–10 метров в секунду.

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