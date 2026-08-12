Долгожданную школу откроют к 1 сентября в Костанае

Школу в микрорайоне Береке Костаная планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.
Об этом во время встречи с местными жителями сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По его словам, образовательное учреждение должно открыться к 1 сентября 2026 года.
Строительство школы продолжалось несколько лет, из-за чего объект считался долгостроем. Теперь его готовят к вводу в эксплуатацию.
Открытия учреждения давно ждут жители активно развивающегося микрорайона. В Береке уже построено 60 из 72 запланированных многоквартирных домов. После завершения застройки здесь будут проживать около 20 тысяч человек.
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