Долгожданную школу откроют к 1 сентября в Костанае





Школу в микрорайоне Береке Костаная планируют ввести в эксплуатацию к началу нового учебного года.

Об этом во время встречи с местными жителями сообщил аким Костанайской области Кумар Аксакалов. По его словам, образовательное учреждение должно открыться к 1 сентября 2026 года.

Строительство школы продолжалось несколько лет, из-за чего объект считался долгостроем. Теперь его готовят к вводу в эксплуатацию.

Открытия учреждения давно ждут жители активно развивающегося микрорайона. В Береке уже построено 60 из 72 запланированных многоквартирных домов. После завершения застройки здесь будут проживать около 20 тысяч человек.

Миллиарда не хватает: власти Костаная запросили дополнительное финансирование Микрорайон Береке остаётся одним из крупнейших строительных проектов Костаная. Всего здесь запланировано возведение 72 многоквартирных...