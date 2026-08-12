Миллиарда не хватает: власти Костаная запросили дополнительное финансирование





Микрорайон Береке остаётся одним из крупнейших строительных проектов Костаная. Всего здесь запланировано возведение 72 многоквартирных домов, 60 из них уже построены. Ожидается, что после завершения застройки численность населения микрорайона составит около 20 тысяч человек.

Как сообщил аким Костаная Марат Жундубаев, с 2023 года в Береке ввели в эксплуатацию 15 бюджетных домов. К 2027 году их количество планируют довести до 30.

Сейчас продолжается строительство девяти домов. В текущем году намерены сдать шесть многоэтажек — три бюджетные и три коммерческие. Ещё шесть домов запланированы на следующий год.

Одной из основных проблем микрорайона остаётся транспортная инфраструктура. Многие дома уже заселены, поэтому количество автомобилей значительно увеличилось. В 2024 году строительство дорог и тротуаров приостановили для корректировки проекта.

После пересмотра его стоимость выросла с 1,2 до 2,2 миллиарда тенге. Изначально планировалось построить пять улиц, однако по просьбе жителей в проект включили шестую — возле комфортной школы. Также увеличили ширину проезжей части на отдельных участках.

Для завершения дорожных работ требуется ещё 1,2 миллиарда тенге. Власти города намерены запросить эти средства, чтобы закончить проект до конца 2026 года.

Ещё один актуальный вопрос — уличное освещение. Сейчас соответствующий проект проходит экспертизу. Для установки 425 опор и светильников потребуется около 400 миллионов тенге. Если финансирование выделят, осветить улицы микрорайона планируют до конца года.

В 2027 году ещё 500 миллионов тенге намерены направить на благоустройство Береке. Средства планируется использовать для установки автобусных остановок и урн, озеленения территории и размещения малых архитектурных форм.

Также в микрорайоне должна появиться поликлиника. По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, медицинское учреждение планируют построить за счёт частных инвестиций. Земельный участок под объект уже предусмотрен.

Кроме того, к 1 сентября 2026 года в Береке планируют ввести в эксплуатацию школу, которая на протяжении нескольких лет считалась долгостроем.

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