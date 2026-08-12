Избить, унизить и снять на видео: как «наказывают» провинившихся закладчиков в Костанае

В городском суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении 22-летнего Владислава Чичова. Его обвинили в причинении человеку физических страданий с особой жестокостью, совершённом по найму.
Как сообщила главный специалист пресс-службы Костанайского областного суда Юлия Ярошенко, подсудимый зарегистрировался в Telegram, чтобы получать незаконный доход за выполнение «заказов» по оказанию физического воздействия на людей.
В конце марта 2026 года неизвестный пользователь поручил ему установить местонахождение потерпевшего и применить к нему насилие за вознаграждение.
По данным суда, Чичов вместе с неустановленными сообщниками нашёл потерпевшего и нанёс ему множественные удары. За выполнение задания подсудимый получил 100 долларов.
В интернете распространяются видеозаписи, на которых предположительные организаторы наркомагазинов нанимают людей для наказания «закладчиков», присвоивших наркотики. Жертв избивают, унижают, заставляют извиняться перед «работодателями» и записывают происходящее на видео. При этом личность заказчика преступления, совершённого в Костанае, установить не удалось.
В суде подсудимый полностью признал вину и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Потерпевший сообщил, что претензий не имеет, и также просил строго не наказывать обвиняемого.
Признание вины и раскаяние суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств. Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.
Суд приговорил Владислава Чичова к четырём годам лишения свободы. Отбывать наказание он должен в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Долгожданную школу откроют к 1 сентября в Костанае
Миллионы данных казахстанцев оказались в даркнете? В министерстве ответили на сообщения об утечке
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.