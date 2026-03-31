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Оплату проезда банковскими картами восстановили в автобусах Костаная

— Сегодня, 11:25
Изображение для новости: Оплату проезда банковскими картами восстановили в автобусах Костаная

alau.kz


В городском и пригородном общественном транспорте Костаная вновь можно оплачивать проезд банковскими картами.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, технические работы в системе оператора электронной системы оплаты проезда завершены.

Оплата банковскими картами доступна в штатном режиме.

В ведомстве поблагодарили пассажиров за понимание и принесли извинения за временные неудобства.



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