Оплату проезда банковскими картами восстановили в автобусах Костаная





В городском и пригородном общественном транспорте Костаная вновь можно оплачивать проезд банковскими картами.

Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, технические работы в системе оператора электронной системы оплаты проезда завершены.

Оплата банковскими картами доступна в штатном режиме.

В ведомстве поблагодарили пассажиров за понимание и принесли извинения за временные неудобства.

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