Оплату проезда банковскими картами восстановили в автобусах Костаная

Новые тарифы на тепло утвердили в Костанае: кто с 1 сентября будет платить больше
Департамент по регулированию естественных монополий Костанайской области рассмотрел заявку ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» на изменение...
В городском и пригородном общественном транспорте Костаная вновь можно оплачивать проезд банковскими картами.
Как сообщили в городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, технические работы в системе оператора электронной системы оплаты проезда завершены.
Оплата банковскими картами доступна в штатном режиме.
В ведомстве поблагодарили пассажиров за понимание и принесли извинения за временные неудобства.
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