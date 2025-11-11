Лето сдаёт позиции: дожди, град и похолодание идут в Казахстан

В ближайшие дни погоду в Казахстане будут формировать несколько барических образований. Северный циклон начнёт смещаться с запада на восток республики, принося дожди с грозами и усиление ветра. В отдельных районах страны возможен град.
Уже 15 августа вслед за циклоном на территорию Казахстана начнёт поступать антициклон. Он принесёт прекращение осадков и понижение температуры воздуха в западных регионах.
На юге страны сохранится стабильно жаркая погода. Благодаря южным воздушным потокам осадков преимущественно не ожидается, а днём столбики термометров поднимутся до +37…+42 градусов.
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