Первый звонок совсем скоро: более 380 тысяч детей впервые сядут за парты в Казахстане





В Казахстане продолжается приём документов для зачисления детей в первый класс. Ожидается, что в 2026–2027 учебном году за школьные парты впервые сядут более 380 тысяч детей.

На сегодняшний день в школы уже зачислены около 320 тысяч будущих первоклассников — примерно 84% от прогнозируемого количества.

Около 296 тысяч детей будут учиться в государственных школах, ещё порядка 23 тысяч — в частных. В городские школы зачислена 191 тысяча первоклассников, в сельские — около 128 тысяч. Также приняты почти четыре тысячи детей с особыми образовательными потребностями.

Более 71% семей выбрали классы с казахским языком обучения, свыше 26% — с русским, около 2,5% — с другими языками. В классы с казахским языком обучения зачислены более двух тысяч детей других национальностей.

Приём документов проходит поэтапно и продлится до 31 августа 2026 года. Заявление можно подать через портал eGov.kz, мобильное приложение eGov Mobile или непосредственно в выбранной школе. Около 84% родителей уже воспользовались электронным способом.

Больше всего первоклассников ожидается в Туркестанской области — свыше 50 тысяч. В Алматинской области в школы пойдут более 35 тысяч детей, в Астане — 33 тысячи, в Алматы — более 31 тысячи, в Шымкенте — свыше 29 тысяч.

Министерство просвещения рекомендует родителям не откладывать оформление документов.

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