Около 100 тысяч очередников на жильё получили статус «приостановлен»

Около 100 тысяч казахстанцев, состоящих на учёте нуждающихся в жилье, сейчас находятся в статусе «приостановлен». Об этом сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.
По её словам, такое решение связано с расхождениями в государственных базах данных. Например, система может показывать наличие недвижимости, однако сам гражданин оспаривает эту информацию. Также возникают вопросы с долями в жилье и имуществом, которое было разделено при разводе.
С 14 сентября вступит в силу закон, который позволит «Отбасы банку» самостоятельно обрабатывать персональные данные очередников. После этого специалисты повторно проверят все 100 тысяч случаев.
— Мы всё дополнительно обработаем, разберёмся с каждым случаем, и каждый очередник будет уведомлён, — сообщила Ляззат Ибрагимова.
Она также рассказала, что при распределении арендного жилья банк отказался от заявительного принципа. В результате активизировались граждане, которые состояли в очереди по 18–19 лет, но долгое время не участвовали в жилищных программах. В банке это назвали «эффектом спящих клиентов».
Отдельно специалисты изучают случаи, связанные с несовершеннолетними. В базах выявляются несоответствия относительно того, за кем закреплены дети, в том числе после лишения родителей соответствующих прав.
Для рассмотрения подобных вопросов в Центре обеспечения жильём создан специальный отдел обращений. По словам главы «Отбасы банка», самый сложный этап инвентаризации уже пройден.
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