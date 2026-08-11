Около 100 тысяч очередников на жильё получили статус «приостановлен»





Около 100 тысяч казахстанцев, состоящих на учёте нуждающихся в жилье, сейчас находятся в статусе «приостановлен». Об этом сообщила председатель правления «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова.

По её словам, такое решение связано с расхождениями в государственных базах данных. Например, система может показывать наличие недвижимости, однако сам гражданин оспаривает эту информацию. Также возникают вопросы с долями в жилье и имуществом, которое было разделено при разводе.

С 14 сентября вступит в силу закон, который позволит «Отбасы банку» самостоятельно обрабатывать персональные данные очередников. После этого специалисты повторно проверят все 100 тысяч случаев.

— Мы всё дополнительно обработаем, разберёмся с каждым случаем, и каждый очередник будет уведомлён, — сообщила Ляззат Ибрагимова.

Она также рассказала, что при распределении арендного жилья банк отказался от заявительного принципа. В результате активизировались граждане, которые состояли в очереди по 18–19 лет, но долгое время не участвовали в жилищных программах. В банке это назвали «эффектом спящих клиентов».

Отдельно специалисты изучают случаи, связанные с несовершеннолетними. В базах выявляются несоответствия относительно того, за кем закреплены дети, в том числе после лишения родителей соответствующих прав.

Для рассмотрения подобных вопросов в Центре обеспечения жильём создан специальный отдел обращений. По словам главы «Отбасы банка», самый сложный этап инвентаризации уже пройден.

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