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До +30 градусов ожидается в Костанайской области от 11.08.2026 17:15

— Сегодня, 17:15
Изображение для новости: До +30 градусов ожидается в Костанайской области <span class="hidden-btn"> от 11.08.2026 17:15</span>

Фото alau.kz


В Костанайской области осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный с переходом на западный, его скорость составит 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 градусов, на юге региона ожидается до +18. Днём столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов, днём ожидается +26…+28.



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