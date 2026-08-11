



В Костанайской области осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный с переходом на западный, его скорость составит 9–14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8…+13 градусов, на юге региона ожидается до +18. Днём столбики термометров покажут от +25 до +30 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +9…+11 градусов, днём ожидается +26…+28.

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